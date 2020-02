Roy Gelmi verlässt Thun in Richtung Holland

Abwehrspieler Roy Gelmi wird vom FC Thun bis Saisonende an den niderländischen ERstligisten VVV-Venlo verliehen.

Auf ein entpsrechendes GEschäft einigten sich die beiden Klubs kurz vor Transferschluss in den Niederlanden am Freitagabend. Roy Gelmi ist holländisch-schweizerischer Doppelbürger, wird nun aber erstmals in den Niederlanden aktiv sein.

Der Verteidiger stiess 2017 von seinem Stammklub FC St. Gallen zu den Berner Oberländern und kam in den vergangenen zweieinhalb Jahren zu 87 Pflichtspielen. Sein Vertrag in Thun läuft bis 2021.

psc 31 Januar, 2020 20:06