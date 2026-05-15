Thun-Captain Marco Bürki wird von der Liga nach Tätlichkeit hart bestraft

Der FC Thun muss zum Abschluss dieser Saison und insbesondere für weite Teile des Saisonstarts der kommenden Spielzeit auf seinen Captain Marco Bürki verzichten

Der 32-Jährige leistete sich bei der epochalen 3:8-Niederlage gegen die Young Boys am Donnerstag eine Tätlichkeit und wurde dafür vom Platz gestellt. Wie die Swiss Football League nun kommuniziert, werden Bürki für die Aktion fünf Spielsperren aufgebrummt.

Das für die Berner Oberländer sportlich bedeutungslose Auswärtsspiel in St. Gallen am kommenden Sonntag geht somit ohne den Innenverteidiger über die Bühne. Überdies verpasst Bürki auch die ersten vier Super League-Partien der neuen Saison.