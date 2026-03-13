Thun-Sportchef Dominik Albrecht geht den Spielerberatern auf die Nerven

Thuns Sportchef Dominik Albrecht hat eine echte Tellerwäscher-Karriere hingelegt: Angefangen als Praktikant ist er bei den Berner Oberländern seit mittlerweile fünf Jahren Sportchef und als solcher auch Baumeister des Grosserfolgs in dieser Saison, der wohl im Meistertitel mündet. Erreicht hat der 40-Jährige all dies durch seine Hartnäckigkeit, Akribie und mitunter auch Pedanterie.

Albrecht kann für Spielerberater in Verhandlungen teilweise auch mühsam werden, wie er im Gespräch mit «Blick» selbst zugibt: «Ich bin in den Verhandlungen sehr klar und habe meine Prinzipien. Wenn ich nun als stur oder bissig beschrieben werde, kann ich das nachvollziehen. Ich nenne es jedoch eher konsequent und direkt. Ich habe den Anspruch, dass die Spieler immer wissen, woran sie sind, und finde es auch fair, wenn ich ihnen einen klaren Rahmen gebe.» Thuns Präsident Andres Gerber betitelt seinen Angestellten, an dessen klubinternem Aufstieg er massgeblich beteiligt ist, als «bissigen Hund».

Für Albrecht beginnt im Hinblick auf die Zusammenstellung des Kaders für die kommende Saison eine sehr intensive Phase. Der Sportchef prognostiziert wegen des Höhenflugs in dieser Saison viele Veränderungen: «Ich rechne damit, dass es einen grösseren Umbruch geben wird als im letzten Sommer. Was aber nicht heisst, dass es dann auch zwingend so sein wird.»

Wie 4-4-2.ch enthüllt hat, wurde seitens Thun im vergangenen Winter ein Angebot aus der Serie A für Ethan Meichtry abgelehnt. Im Sommer sind wohl nicht alle Schlüsselspieler der aktuellen Erfolgssaison zu halten. Einige werden sicherlich die Herausforderung im Ausland suchen, was sich vor allem auch finanziell auszahlen würde.