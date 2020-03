Trotz Coronavirus: Thun verpflichtet neuen Spieler

Der FC Thun vernachlässigt auch in diesen unsicheren Zeiten seine Zukunftsplanung nicht und nimmt mit Magnus Breitenmoser einen neuen Spieler unter Vertrag.

Der 21-jährige Mittelfeldspieler stösst per sofort vom FC Schaffhausen ins Berner Oberland und unterzeichnet einen Kontrakt mit Gültigkeit bis 2022 plus Option auf ein weiteres Jahr. Seit vergangenem Herbst stand der gebürtige Wiler mit kenianischen Wurzeln beim FC Schaffhausen unter Vertrag und bestritt seither neun Partien in der Challenge League.

Insgesamt lief Breitenmoser in der zweithöchsten Schweizer Spielklasse bereits in 70 Partien auf (3 Tore, 8 Assists).

psc 13 März, 2020 12:07