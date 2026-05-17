Union legt sich fest: Meistertrainer Lustrinelli soll übernehmen

Beim 1. FC Union Berlin scheint die Trainerentscheidung intern gefallen zu sein. Nach Informationen von «Sky Sport Deutschland» soll Mauro Lustrinelli die Eisernen zur kommenden Saison übernehmen. Die Gespräche zwischen den Berliner Verantwortlichen und dem Erfolgstrainer des FC Thun befinden sich demnach bereits in einem weit fortgeschrittenen Stadium.

Lustrinelli sorgte in der Schweiz zuletzt für eine echte Sensation, nachdem er Aufsteiger Thun überraschend zur Meisterschaft geführt hatte – ein Kunststück, das zuvor in ähnlicher Form nur noch dem 1. FC Kaiserslautern 1998 gelungen war. Bereits im Winter gab es Interesse aus der Bundesliga, doch der Schweizer wollte die Saison unbedingt mit Thun zu Ende bringen.

Vor allem die Gespräche mit Horst Heldt und Dirk Zingler sollen Lustrinelli überzeugt haben. Der 50-Jährige kann sich einen Wechsel nach Berlin offenbar sehr gut vorstellen. Allerdings steht noch eine Einigung mit Thun aus, wo der Trainer noch bis 2028 unter Vertrag steht.

Sportlich gilt Lustrinelli als Vertreter eines offensiven und intensiven Spielstils. Zudem wird ihm eine besondere Stärke in der Entwicklung junger Spieler nachgesagt. Interessant: Bereits 2013 arbeitete er in Thun als Co-Trainer unter Urs Fischer – jenem Coach, der später die erfolgreichste Ära der Union-Geschichte prägte.