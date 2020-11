Perfekt: Mario Frick verlängert als Vaduz-Trainer

Erfolgscoach Mario Frick verlängert seinen Vertrag beim FC Vaduz vorzeitig um eine weitere Saison bis Sommer 2022.

Der 46-jährige Liechtensteiner schaffte mit seinem Team in der vergangenen Saison via Barrage den Aufstieg in die Super League. Seit Sommer 2018 ist er in Vaduz als Cheftrainer engagiert – und bleibt es weiterhin. Neben Mario Frick verlängern auch Assistenztrainer Roman Matter sowie Konditionstrainer Alex Kern bis 2022.

Sportchef Franz Burgmeier freut sich über die Verkündung der Vertragsverlängerungen: “Wir sind froh über die Verlängerung des kompletten Trainerstabs. Das Team rund um Cheftrainer Mario Frick leistet hervorragende Arbeit im Sinne unserer Ausrichtung. Sie sind massgeblich für den Erfolg der letzten Saison sowie die positive sportliche Entwicklung des Kaders verantwortlich.» Und weiter: «Wir möchten mit der vorzeitigen Verlängerung ein Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt setzen. Unsere Mannschaft hat Entwicklungspotential, ist lernwillig und der Trainerstab arbeitet sehr ambitioniert.”

psc 24 November, 2020 17:44