YB setzt sich an Spitze ab – Vaduz und Lausanne-Sport mit souveränem Sieg

Leader YB fährt den nächsten Sieg ein und schlägt den FC Luzern mit 2:1. Der FC Vaduz besiegt den FC Sion mit 2:0 und Lausanne-Sport jubelt ebenfalls mit 2:0 über den FC Lugano.

YB 2:1 FC Luzern

Und schon wieder siegt YB! An der Tabellenspitze der Super League holen die Berner weitere wichtige drei Zähler. Der FC Luzern war in der 23. Spielminute durch Filip Ugrinic in Führung gegangen, Christian Fassnacht (71.) und ein Eigentor von Stefen Knezevic (87.) besiegelten den YB-Erfolg. Das Team von Trainer Gerardo Seoane hat an der Spitze der Super League nun schon 19 Punkte Vorsprung.

FC Sion 0:2 FC Vaduz

Bittere Pleite für den FC Sion. Denn lange Zeit war die Partie torlos, ehe die Gastgeber nach einem Penalty in Rückstand gerieten (Gabriel Lüchinger, 73.). In der 93. Spielminute setzte Mohamed Coulibaly mit einem weiteren Penaltytreffer noch eins oben drauf für den FC Vaduz.

Lausanne-Sport 2:0 FC Lugano

Souveräner Heimdreier für Lausanne-Sport, nachdem man in der 21. Spielminute durch Hicham Mahou bereits in Führung ging, machten die Gastgeber in der 73. Spielminute in Person von Cameron Puertas den Deckel drauf.

adk 28 Februar, 2021 17:57