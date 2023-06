Der FC Winterthur verpflichtet Nishan Burkart fix aus Freiburg

Der FC Winterthur übernimmt Flügelspieler Nishan Burkart definitiv vom SC Freiburg.

Der 23-Jährige war in der abgelaufenen Saison von den Breisgauern ausgeliehen und unterzeichnet in Winterthur nun einen Dreijahresvertrag. Burkart erzielte in 24 Super League-Einsätzen drei Tore.

Ausgebildet wurde Burkart einst bei den Junioren des FC Zürich.

psc 6 Juni, 2023 11:43