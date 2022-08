Sturmtalent Nishan Burkart wechselt von Freiburg in die Super League

Das Schweizer Sturmtalent Nishan Burkart verlässt den SC Freiburg und wird für den Rest dieser Saison beim FC Winterthur in der Challenge League spielen.

Die beiden Klubs haben sich auf ein entsprechendes Leihgeschäft geeinigt. Der FCW verfügt über eine Kaufoption. Der 22-Jährige stammt ursprünglich aus der Nachwuchsabteilung des FC Zürich, wechselte aber bereits in jungen Jahren zu Manchester United. Seit drei Jahren lief Burkart für den SC Freiburg auf, wo er zuletzt vorwiegend in der U23 zum Einsatz kam. Nun wird er erstmals in der Super League spielen.

Nishan Burkart wechselt per Leihe zum FC Winterthur. Viel Erfolg in der Schweiz, Nishan! 🙏 pic.twitter.com/mTZ8KoJDNB — SC Freiburg (@scfreiburg) August 31, 2022

psc 31 August, 2022 18:10