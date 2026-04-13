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Nach Platzverweis

Winterthur-Trainer Patrick Rahmen wird von der Liga gesperrt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 April, 2026 15:17
Winterthur-Trainer Patrick Rahmen wird von der Liga gesperrt

Winterthurs Trainer Patrick Rahmen kann beim Auswärtsspiel gegen Servette in Genf am 26. April nicht wie geplant an der Seitenlinie stehen.

Der 57-Jährige wird nach seinem Platzverweis bei der 0:2-Niederlage gegen die Grasshoppers am vergangenen Samstag von der Swiss Football League für eine Partie gesperrt. Rahmen hatte gegen GC die technische Zone absichtlich verlassen, um gegen eine Entscheidung des Unparteiischen zu protestieren.

Schiedsrichter Urs Schnyder verbannte den Winti-Trainer daraufhin in der 93. Minute auf die Tribüne. Zusätzlich muss Rahmen nun eine Partie zuschauen.

Winterthur hat nach der Niederlage gegen die Hoppers nun acht Punkte Rückstand auf den Barrageplatz. Der Abstieg scheint unausweichlich. Immerhin bleiben noch fünf Partien, rechnerisch ist der Klassenerhalt noch möglich. In vier dieser fünf Partien kann Rahmen dann auch aktiv and er Seitenlinie coachen. In Genf aber nicht.

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