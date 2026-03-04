SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Nach Platzverweis

Winti-Verteidiger Mirlind Kryeziu wird ausser Gefecht gesetzt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 März, 2026 10:19
Winti-Verteidiger Mirlind Kryeziu wird ausser Gefecht gesetzt

Nach seinem Platzverweis gegen Servette (1:1) muss Winterthurs Abwehrspieler Mirlind Kryeziu vorerst aussetzen.

Die Swiss Football League sperrt den Winterneuzugang für die kommenden beiden Partien der Zürcher gegen Sion und Luzern. Kryeziu flog am Dienstagabend gegen Servette auf der Schützenwiese wegen eines groben Foulspiels vom Platz.

Der 29-Jährige hat nach seiner Ankunft in Winterthur rasch eine tragende Rolle übernommen und war in der Innenverteidigung gesetzt. Trainer Patrick Rahmen muss nun allerdings vorerst auf ihn verzichten.

Mehr Dazu
Soll noch wechseln

Exklusiv: Winterthur arbeitet an Abgang von Nationalspieler
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Leihe denkbar

Gleich zwei Zürcher Klubs buhlen um FCB-Juwel Junior Zé
Rekurs eingelegt

Der FC Winterthur wehrt sich gegen die Sperre von Cueni
Cousin von Noah Okafor

Winterthur-Talent Tobias Okafor in drei Topligen im Gespräch
Mehr entdecken
Nach Platzverweis

Winti-Verteidiger Mirlind Kryeziu wird ausser Gefecht gesetzt

4.03.2026 - 10:19
Nach Rauswurf beim FCW

Ex-Winti-Coach Ognjen Zaric startet in Österreich richtig durch

25.02.2026 - 15:31
Nach Platzinspektion

Terrain unbespielbar: Winterthur gegen Thun abgesagt

21.02.2026 - 15:03
Abgeblitzt

Der FC Basel versuchte Andrin Hunziker vergeblich zurückzuholen

20.02.2026 - 09:52
Winterthur greift zu

FCB-Profi Emmanuel Essiam wechselt zu Super League-Konkurrent

17.02.2026 - 11:18
Bleibt gesperrt

Winterthur scheitert mit seinem Rekurs für Stéphane Cueni

9.02.2026 - 16:59
Marvin Martins geht

Bestätigt: Winterthur trennt sich von seinem luxemburgischen Nationalspieler

6.02.2026 - 16:20
Cousin von Noah Okafor

Winterthur-Talent Tobias Okafor in drei Topligen im Gespräch

4.02.2026 - 19:16
Rekurs eingelegt

Der FC Winterthur wehrt sich gegen die Sperre von Cueni

3.02.2026 - 15:15
Auf Leihbasis

YB schickt Linksverteidiger Rhodri Smith zu einem Ligakonkurrenten

3.02.2026 - 10:07