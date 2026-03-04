Winti-Verteidiger Mirlind Kryeziu wird ausser Gefecht gesetzt

Nach seinem Platzverweis gegen Servette (1:1) muss Winterthurs Abwehrspieler Mirlind Kryeziu vorerst aussetzen.

Die Swiss Football League sperrt den Winterneuzugang für die kommenden beiden Partien der Zürcher gegen Sion und Luzern. Kryeziu flog am Dienstagabend gegen Servette auf der Schützenwiese wegen eines groben Foulspiels vom Platz.

Der 29-Jährige hat nach seiner Ankunft in Winterthur rasch eine tragende Rolle übernommen und war in der Innenverteidigung gesetzt. Trainer Patrick Rahmen muss nun allerdings vorerst auf ihn verzichten.