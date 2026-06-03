Winti-Youngster Ifeanyichukwu Onwuzulike hat sich für einen Klub entschieden

Das europaweit begehrte Schweizer Abwehrtalent Ifeanyichukwu Onwuzulike hat sich für einen Klub entschieden.

Der 16-Jährige hat bei Red Bull Salzburg unterschrieben und wird ab sofort im Nachwuchsnetzwerk, zu dem auch der FC Liefering gehört, ausgebildet. Wie von 4-4-2.ch im April berichtet, beschäftigten sich unter anderem auch der FC Bayern, Borussia Dortmund, die City Football Group und Benfica mit Onwuzulike.

Überzeugt wurde der Schweizer U17-Nationalspieler nun vom Paket von Red Bull Salzburg. Bei den Jungbullen soll er weiter ausgebildet und an den Profibereich herangeführt werden.

Die abgelaufene Saison bestritt er in der U17 und später in der U19 des FC Winterthur. Er kommt auch in der Schweizer U17-Nati zum Zug.