FC Zürich fährt an der Spitze nächsten Sieg ein – FC Luzern siegt knapp gegen FC Sion

Der FC Zürich gewann am Sonntag locker mit 3:0 gegen den FC Lugano. Im Parallelspiel setzte sich der FC Luzern mit 1:0 gegen den FC Sion durch.

FC Zürich 3:0 FC Lugano

Der FC Zürich wurde an der Tabellenspitze der Super League seiner Favoritenrolle gerecht. Die Hausherren gingen gegen den FC Lugano bereits in der 12. Minute durch Antonio Marchesano in Führung. Im zweiten Durchgang legten Wilfred Gnonto (64.) und Assan Ceesay (66.) für den FCZ nach und besiegelten den 3:0-Endstand.

FC Luzern 1:0 FC Sion

In der 21. Runde der Super League reichte es für den FC Luzern zu einem knappen 1:0-Erfolg. Den Siegtreffer im Duell mit dem FC Sion erzielte Asumah Abubakar in der 57. Minute.

adk 13 Februar, 2022 18:27