FCB kommt gegen Lausanne-Sport nur zu einem 1:1

Kein Sieger in der Super League beim Spiel zwischen dem FC Basel und dem FC Lausanne-Sport. Die Begegnung endete 1:1.

Der FC Basel lässt den FC Zürich an der Tabellenspitze juben. Die Bebbi kamen am Sonntag gegen den FC Lausanne-Sport nur zu einem 1:1. Die Tore erzielten Stjepan Kukuruzović in der 92. per Penalty und Pajtim Kasami in der 95..

Damit sorgte man dafür, dass der FC Zürich ganz vorne an der Spitze mit fünf Punkten Abstand auf den FCB Leader der Super League ist. Zwar haben die Basler noch ein Spiel in der Hinterand. Doch selbst wenn dies gewonnen werden würde, betrüge der Abstand der Bebbi auf den FCZ noch zwei Punkte.

adk 5 Dezember, 2021 16:12