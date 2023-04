FCB und YB mit Remis – Sion schlägt GC & Winterthur besiegt St. Gallen

Der FC Basel und die Young Boys trennen sich in der Super League 1:1. Der FC Sion schlägt die Grasshoppers 3:1 und der FC Winterthur den FC St. Gallen 3:2.

Keinen Sieger gab es am Sonntag im St. Jakob Park. Dabei waren die Young Boys in der 8. Minute durch Jean-Pierre Nsame in Führung gegangen. Nach dem Seitenwechsel erzielte Zeki Amdouni für den FCB den Ausgleich (68.).

Im Parallelspiel bejubelte der FC Sion am Ende einen souveränen Sieg in Überzahl, denn Meritan Shabani sah in der 39. Minute bei GC Rot. Auswärts bei den Grasshoppers ging Sion dann dank Mario Balotelli (45.+2) in Führung, Giovanni Sio legte unmittelbar nach der Halbzeit nach (46.). Auf Thomas Ribeiros Anschlusstreffer (63.) folgte Wylan Cypriens Tor (81.).

Und zuvor siegte bereits der FC Winterthur beim FC St. Gallen. Bei den Gästen sorgte Bishan Burkart in der 7. Minute für die Führung, Isaac Osa’s Schmidt glich wenig später aus (18.). Jeremy Guillemenot brachte den FC St. Gallen anschliessend sogar in Front (28.). Doch Matteo Di Giusto besiegelte Winterthurs Sieg per Doppelpack (37., 43.).

adk 16 April, 2023 18:31