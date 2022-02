FCB verliert bei Abascal-Premiere gegen FCZ – Luzern schlägt Lausanne-Sport

Die Premiere von Interimstrainer Guillermo Abascal beim FC Basel resultierte in einem 2:4 im Klassiker gegen den FC Zürich. Im Parallelspiel setzte sich der FC Luzern mit 2:1 bei Lausanne-Sport durch.

FC Zürich 4:2 FC Basel

Der FC Zürich feierte am Sonntag einen gelungenen Heimsieg gegen den FC Basel. Guillermo Abascal markierte dabei sein Debüt als Interimscoach des FCB, musste sich aber am Ende geschlagen geben. Die Hausheren gingen durch einen Penalty von Antonio Marchesano bereits in der 8. Minute in Führung, ehe Blaz Kramer in der 16. Minute erhöhte. Vor der Halbzeit gelang Valentin Stocker für die Bebbi in der 38. Minute noch der Anschlusstreffer. Nach dem Seitenwechsel sorgte Wilfried Gnonto für den FCZ in der 78. Minute wieder für klarere Verhältnisse, rückten die Basler dank Michael Lang in der 91. Minute nochmal ran. Allerdings blieb es dabei nicht, machte Nikola Boranijasevic in der 95. Minute den Deckel endgültig drauf.

Lausanne-Sport 1:2 FC Luzern

Deutlicher war es dagegen im Stade de la Tuilière. Der FC Luzern ging gegen Lausanne-Sport bereits nach zwei Minuten durch Asumah Abubakar in Front. Die Gäste liessen hinten nichts anbrennen, dafür markierte Abubakar in der 72. Minute seinen Doppelpack. Den Hausherren wurde in der Nachspielzeit noch ein Penalty zugesprochen, verwandelte diesen Stjepan Kukuruzovic in der 112. Minute zum 1:2 – und dennoch musste Lausanne-Sport dem FC Luzern die drei Punkte überlassen.

adk 27 Februar, 2022 18:32