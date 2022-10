FCZ stellt Antrag auf Verzicht von Playoffs in der Super League

Die Klubs der Swiss Football League haben im Mai dieses Jahres der Einführung von Playoffs in der Super League ab der kommenden Saison zugestimmt. Der FC Zürich und weitere Vereine versuchen die Modusänderung nun aber doch noch in letzter Minute zu stoppen.

Wie der FCZ am Donnerstag mitteilt, hat er einen Antrag gestellt, die geplante Einführung von Playoffs (Championship Finals und Europe Play-offs) in der Super League für die Saison 2023/2024 aufzuheben. Stattdessen soll modustechnisch das «Schottische Modell» greifen. Die Aufstockung von 10 auf 12 Super League-Klubs wird nicht attackiert. Die entscheidende Abstimmung findet an der Generalversammlung der SFL am 11. November statt. Um den vorgeschlagenen Modus zu beschliessen, braucht es eine einfahre Mehrheit. Im Frühling stimmten mehr als zwei Drittel der 20 SFL-Klubs den Playoffs zu.

Gemäss schottischem Modell finden in der ersten Phase drei Runden à elf Spiele pro Klub statt. Nach Abschluss dieser Phase werden die 12 Mannschaften in eine Championship Group (Plätze 1-6) und eine Relegation Group (Plätze 7-12) aufgeteilt. In dieser zweiten Phase werden in beiden Gruppen je eine Runde à fünf Spiele pro Klub durchgeführt. Die Klubs der Championship Group spielen um den Meistertitel und um die Europacup-Plätze. Die Klubs der Relegation Group spielen gegen den Abstieg, wobei der Letztplatzierte direkt absteigt und der Zweitletzte eine Barrage (zwei Spiele) gegen den Zweitplatzierten der Challenge League spielt. Es werden damit insgesamt 38 Spielrunden durchgeführt.

Der FC Zürich begründet seinen Antrag damit, dass Playoffs im Fussball ssportlich unfair und ungerecht seien. Zufall, die aktuelle Verletzungssituation, gesperrte Spieler, Krankheiten, Schiedsrichter- und VAR-Entscheide hätten einen zu grossen Einfluss. Der Modus müsse klar, unkompliziert und für alle nachvollziehbar sein. Zudem seien die Reaktionen der Fans auf die geplante Einführung von Playoffs sehr negativ gewesen. Die Meinung der Fans zu ignorieren, «widerspricht unserem Verständnis, wie man mit unseren wichtigsten Bezugspersonen umgeht.»

psc 20 Oktober, 2022 14:33