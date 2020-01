Abgang beim FCZ: Izer Aliu wechselt nach Chiasso

Mittelfeldspieler Izer Aliu verlässt den FC Zürich und wechselt auf Leihbasis bis Saisonende nach Chiasso in die Challenge League.

Der Youngster stiess 2009 in die Nachwuchsabteilung des FCZ. Im Sommer 2018 unterzeichnete er bei den Zürchern einen Profivertrag. Bisher kam er für den Verein zu 20 Pflichtspieleinsätzen und erzielte drei Assists. In der laufenden Spielzeit kam er vorwiegend in der zweiten Mannschaft in der Promotion League zum Zug.

Der 20-jährige Izer Aliu wechselt per sofort leihweise bis zum Ende der Saison 2019/2020 zum FC Chiasso in die Challenge League. #fcz #fczuerich #stadtclub

👉🏽https://t.co/zCFaUFfkiR pic.twitter.com/ccfi6gLxLg — FC Zürich (@fc_zuerich) January 21, 2020

psc 21 Januar, 2020 10:30