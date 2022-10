Alex Frei gibt sich die Schuld für die Nullnummer gegen den FCZ

Der FC Basel zeigte beim 0:0 gegen den FC Zürich am Donnerstag eine enttäuschende Leistung. Trotz sehr langer Überzahl gelang den Bebbi im heimischen St. Jakob-Park in offensiver Hinsicht sehr wenig. Trainer Alex Frei nimmt die schwache Performance, die von den Fans nach Abpfiff mit einem ohrenbetäubenden Pfeifkonzert begleitet wurde, auf seine Kappe.

«Das ist meine Schuld. Ich trage die Verantwortung, um offensiv Lösungen zu finden. Wir müssen präziser sein beim vorletzten Pass, dominanter», wird er nach dem Spiel von «Blick» zitiert. Natürlich sei er über die Leistung enttäuscht und werde wenig Schlaf finden, führt er aus.

Die Offensiv-Produktion des FCB ist schon während der gesamten Saison immer wieder ein Problem. In der Meisterschaft erzielten die Basler in elf Spielen erst 15 Tore. Das sind hinter den Zürcher Klubs Winterthur und FCZ am drittwenigsten. Frei sollte rasch Lösungen finden. Die Schonfrist für die Klublegende, die im Sommer das Zepter an der Seitenlinie übernahm ist vorbei, wie sich angesichts der Reaktionen der Fans zeigt.

psc 21 Oktober, 2022 09:53