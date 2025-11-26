FCZ-Präsident Canepa wirft Milos Malenovic erstmals öffentlich Fehler vor

Rund um den FC Zürich gibt es weiterhin grosse Diskussionen um Milos Malenovic, der vielen Anhängern zu viel Macht und zu viel Einfluss hat. Klubpräsident Ancillo Canepa stellt in einem Interview jetzt klar, dass es im Verein weiterhin klare Kompetenzregelungen gibt, die auch vor dem Sportchef keinen Halt machen. Ausserdem spricht er zwei Entscheidungen an, bei denen Malenovic Fehler unterlaufen sind.

Es geht um den für einen Sportchef absolut zentralen Punkt der Trainerwahl. Diesbezüglich sind dem FCZ, und somit auch Malenovic, Fehler unterlaufen, wie Canepa gegenüber "Blick" klarstellt. Und zwar gleich doppelt: "Die Verpflichtung von Ricardo Moniz als Talententwickler war richtig. Ihn zum Cheftrainer zu ernennen, war ein Fehler. Ja, Mitchell van der Gaag haben wir auf Empfehlung von Milos engagiert. Milos weiss selber, dass er gewisse Aspekte zu wenig fundiert abgeklärt hat – das war nicht gut."

Eine derart frontale Kritik von Canepa am Sportchef ist neu. Die Kritik geht sogar noch weiter. Es geht um den denkwürdigen Auftritt von Malenovic bei einer Pressekonferenz im Februar dieses Jahres als der Sportchef eine veritable Medienschelte betrieb. Canepa dazu: "Sein verbaler Rundumschlag anlässlich einer Pressekonferenz hat auch uns sehr missfallen und eine rote Linie überschritten. Milos hat aber selber eingesehen, dass sein Auftritt alles andere als souverän war. Deshalb haben wir die Konsequenzen gezogen, ihn aus dem Kommunikations-Stream rauszuhalten. Wir wollen jetzt 'liefere und nicht lafere'."

Solch harte Worte aus dem Mund von Canepa sind neu. Bislang trat er gemeinsam mit Malenovic stets als Einheit auf. Es scheint aber, dass der Wind gedreht hat. Auch die Hinzunahme von Claudio Cisullo als künftigen Verwaltungsrat und Lead Independent Director hat dies bereits angedeutet.

Letztlich gibt es von Canepa aber nach wie vor auch Lob für Malenovic - vor allem was die Talententwicklung angeht: "Wir hatten in meiner gesamten Präsidialzeit noch nie so viele junge Toptalente unter Vertrag, die den Sprung in die erste Mannschaft schaffen können. Das ist primär der Verdienst von Milos und seinem neu zusammengestellten Team."

Der Vorwurf, dass Malenovic machen kann, was er will und es kein internes Korrektiv gibt, weist Canepa zurück. Nun gehe es darum, Ergebnisse zu liefern: "Die Antwort müssen wir auf dem Platz geben, und unter Berücksichtigung aller Elemente, sind es auch strukturelle Überlegungen. Das Einzige, was zählt, ist der Mehrwert für den FCZ und nicht persönliche Partikular-Interessen."

Peter Schneiter 26 November, 2025 12:39