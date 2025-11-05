Ancillo Canepa reagiert öffentlich auf "Milos Malenovic Out"-Petition

FCZ-Präsident Ancillo Canepa bezieht öffentlich Stellung zur Online-Petition, die den Rauswurf von Sportchef Milos Malenovic fordern.

In einem Kommentar auf der Webseite der Zürcher teilt Canepa zunächst mit, dass er Kenntnis von der besagten Petition hat. Gleichzeitig stellt er deren Glaubwürdigkeit stark infrage. Demnach habe er eine Mail vom Campax-Team erhalten, wo die Petition online gestellt wurde. Seine Unterschrift sei gefälscht worden, was einen strafrechtlichen Tatbestand darstelle. "Wie ist es möglich, dass eine Petition gefälschte Unterschriften akzeptiert?", fragt Canepa.

In seinem Kommentar geht der FCZ-Präsident dann auch auf die inhaltliche Forderung der Petition ein: "Dass die sportliche Situation im Moment alles andere als erfreulich ist, beschäftigt auch mich entsprechend. Ich bin mir bewusst, dass die Ergebnisse der letzten Spiele auch von den Fans sehr kritisch gesehen werden. Ich kann deshalb auch nachvollziehen, dass im Umfeld des FCZ eine grosse Unruhe entstanden ist."

Dann folgt ein Satz, der zumindest andeutet, dass intern sogar über eine Malenovic-Entlassung nachgedacht werden könnte: "Wir analysieren im Rahmen der obersten Clubleitung, also im Verwaltungsrat, die Entwicklung der letzten Monate und werden unsere Schlussfolgerungen ziehen. Kurzfristig hat die Verpflichtung des neuen Cheftrainers absolute Priorität." Ob Malenovics Stuhl tatsächlich wackelt, ist aber ungewiss. Bis zu diesem Statement deutete nichts darauf hin.

-̈ «-» Ich habe davon Kenntnis genommen, dass im Moment die Online-Petition "Milos Malenovic Out" am Laufen sein soll. Gemäss Lukas Hässig von «Inside Paradeplatz» soll die Online-Petition… pic.twitter.com/Qgu5dZ6pkP — FC Zürich (@fc_zuerich) November 5, 2025

Peter Schneiter 5 November, 2025 13:06