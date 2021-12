Der Besuch kommt nicht von ungefähr: Wie der italienische Transferexperte Nicolo Schira berichtet, zeigen die Rossoneri sehr konkretes Interesse am Schweizer Jung-Nationalspieler. Bereits für Januar ist Omeragic bei Milan demnach ein Thema. Der Serie A-Klub will einen neuen Innenverteidiger verpflichten, da Simon Kjaer wegen eines Kreuzbandrisses für den Rest der Saison ausfallen wird. Der 19-jährige Verteidiger des FC Zürich ist einer von mehreren Kandidaten, mit denen sich die Klubverantwortlichen der Mailänder beschäftigen.

Omeragic ist noch bis 2023 an den FCZ gebunden. Ein Abgang mitten in dieser Saison wäre für die Zürcher im Meisterrennen natürlich ein herber Rückschlag. Der Youngster stand in sämtlichen 18 Super League-Spielen der Hinrunde auf dem Platz. Zumindest würde ein Verkauf finanziell einiges einbringen.

🚨 Excl. – Tonight at San Siro for #ACMilan-Napoli there was Becir #Omeragic (born in 2002). #FCZurich’s centre-back is one of #Milan’s target for January #transfers window

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 19, 2021