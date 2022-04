Blerim Dzemaili: Darum habe ich beim FC Zürich verlängert

In der vorigen Woche setzte Blerim Dzemaili seine Unterschrift unter einen neuen Einjahresvertrag. Vor dem Spitzenspiel gegen den BSC Young Boys erklärt der Fussballsaurier, warum er am Letzigrund ein Jahr dranhängt.

Blerim Dzemaili hatte sich lange mit seiner Entscheidung Zeit gelassen, ob er noch mal einen neuen Vertrag beim FC Zürich unterschreiben oder seine Karriere beenden wird. Mit seiner Unterschrift besiegelte Dzemaili in der Vorwoche, dass es für ihn mindestens noch ein Jahr weitergeht.

“Ich habe stets gesagt, solange ich Spass am Fussball verspüre, werde ich weitermachen. Aktuell ist dieser Spass ungebrochen, weshalb ich mich sehr freue, auch weiterhin für den FC Zürich aufzulaufen”, sagt Dzemaili im FCZ-Stadionmagazin “Eisnull”. “Diese Freude auf dem Platz sowie den Willen, jeden Tag an sich zu arbeiten und sich zu verbessern, will ich auch meinen Mitspielern vermitteln. Ich werde alles daransetzen, um mit dem FCZ erfolgreich Fussball zu spielen.”

Blerim Dzemaili: “Bin dem FCZ sehr dankbar”

Der 36-Jährige durchlief einst das Nachwuchssystem des FC Zürich und gab sein Profidebüt bei den Limmatstädtern. Aufgrund der sportlichen Hochphase fiel es Dzemaili freilich nicht schwer, seine Zusage zu erteilen. Immerhin ist der FCZ auf dem besten Weg, Meister zu werden. Für den ehemaligen Nati-Spieler wäre es übrigens der dritte Meistertitel mit seinem Heimatklub.

Dzemaili freut sich: “Ich bin dem FCZ sehr dankbar, denn er hat mir meine internationale Karriere ermöglicht. Dass ich letztere überhaupt so bestreiten konnte, habe ich vielen Personen zu verdanken, wie beispielsweise Lucien Favre, Sven Hotz, der Familie Canepa, allen Sportchefs sowie auch Andre Breitenreiter. Der Stadtclub hat mich während einem Grossteil meines Lebens begleitet und er ist meine absolute Herzensmannschaft!”

