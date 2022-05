Blerim Dzemaili: “Breitenreiter war ein Glücksgriff, auch für mich persönlich”

Blerim Dzemaili ist mit seinen FCZ-Kollegen nach dem am vergangenen Sonntag errungenen Meistertitel weiterhin in Feierlaune. In einer TV-Sendung zieht der 36-Jährige Bilanz und stellt noch einmal die Wichtigkeit von Trainer André Breitenreiter heraus.

Der 48-Jährige habe es nach seiner Ankunft im vergangenen Sommer geschafft, einen einzigartigen Teamspirit zu entwickeln. Insbesondere die Teamleader konnte Breitenreiter rasch für sich gewinnen: “Er hat uns Führungsspielern genau das gesagt, was man hören will. Vor allem nach den ersten vier, fünf Monaten, die für mich mit der Verletzung und dem ganzen Druck schwierig waren – da hat er mir gesagt, dass nicht ich alles machen muss.” Dies seien genau die richtigen Worte gewesen. Dzemaili führt aus, dass der frühere Bundesliga-Trainer ihm “vom ersten Tag an den Druck genommen” hätte: “Das war für mich sehr wichtig. Der Trainer war ein Glücksgriff für den FC Zürich, aber auch für mich persönlich.”

Natürlich hofft der Mittelfeldprofi, der jüngst bis 2023 verlängert hat, dass Breitenreiter auch in der kommenden Saison an der FCZ-Seitenlinie steht. Erstes Interesse aus der Bundesliga gibt es allerdings bereits.

psc 6 Mai, 2022 17:58