Deshalb wird FCZ-Legende Blerim Dzemaili nie Trainer

Blerim Dzemaili könnte sich am Sonntag mit seinen Teamkollegen des FC Zürich ausgerechnet beim FC Basel zum Schweizer Meister küren. Für den 36-jährigen Mittelfeldspieler ginge damit ein grosser Wunsch in Erfüllung. Seit gut 3 Wochen ist klar, dass Dzemaili seine Karriere fortsetzt und auch nächste Saison noch für den FCZ auflaufen wird. Was bereits klar ist: Trainer wird er nie.

Dies bestätigt die FCZ-Legende im Gespräch mit “Blick”. Ein Grund dafür ist, dass er mit der heutigen Spielergeneration nicht mehr wirklich “connected”. Dzemaili erklärt dies so: “Ich habe mich mit vielen Weggefährten unterhalten, die schon früher aufgehört haben, weil sie mit dem Verhalten der jungen Spieler nicht mehr klargekommen sind. Bei uns gab es Hierarchien, als Junger habe ich auf und neben dem Platz alles dem Fussball untergeordnet. Dieser Eigenantrieb ist bei manchen Spielern der heutigen Generation meines Erachtens aber nicht mehr so ausgeprägt. Solange ich noch selber aktiv bin, komme ich damit klar. Aber ich denke mir oft: Zum Glück bin ich nicht Trainer.”

Dem Fussball wird Dzemaili aber wohl auch nach Beendigung der Aktivkarriere erhalten bleiben. Eine Management-Funktion könnte er sich vorstellen.

5 Matchbälle

Das unmittelbare Ziel ist nun aber der Meistertitel mit dem FCZ. In Basel gibt es den ersten von noch bis zu fünf Matchbällen. Dzemaili sieht keinen Druck, schliesslich müsse man nicht den ersten verwerten. Wichtig ist für den Spielmacher vor allem, dass man auf dem Platz und nicht auf dem Sofa Meister wird: “In erster Linie ging es mir jedoch darum, dass ich Meister werden will, wenn wir selber spielen. Das ist von den Emotionen her nicht zu vergleichen, wie wenn man vor dem TV Meister wird. Wenn es in Basel passiert – super!”

Angesichts der Ausgangslage die Ruhe zu bewahren, sei durchaus eine Herausforderung: “Speziell für die Zürcher in unserer Mannschaft wird das ein ganz besonderer Tag. Sorgen mache ich mir da aber keine, wir haben genug abgeklärte Jungs und wie gesagt: Wir haben null Druck.”

Natürlich wäre der Titelgewinn für den Rückkehrer auch eine Genugtuung. Bei seiner Unterschrift beim FCZ Anfang des vergangenen Jahres gab es nicht wenige kritische Stimmen: “Er wäre eine grosse Genugtuung. Meine Rückkehr vor gut einem Jahr war medial begleitet von einigen Fragezeichen: Ist der Dzemaili noch fit? Hat er überhaupt noch Lust? Wie gut ist er noch? Als Rückkehrer konnte ich eigentlich nur verlieren, vor allem in meiner Situation nach einer Auslandkarriere. Für mich wäre es wie ein Märchen, das wahr wird.”

psc 29 April, 2022 14:25