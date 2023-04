Bo Henriksen vor Klassiker: «Spiel wie ein Weihnachtsgeschenk»

Das Letzigrund ist an diesem Samstag (18 Uhr) Schauplatz des Klassikers zwischen dem FC Zürich und dem FC Basel. Für FCZ-Trainer Bo Henriksen «ein Weihnachtsgeschenk», das er unbedingt zu seinen Gunsten auspacken möchte.

Das dritte Duell in dieser Saison will der FC Zürich gegen den FC Basel endlich gewinnen. Im ersten Aufeinandertreffen setzte es im Letzigrund eine krachende 2:4-Niederlage, im letzten gab es eine torlose Nullnummer. Nach der Tendenz müsste der FCZ jetzt also gewinnen.

«Wir sind bereit für das Spiel. Es wird viele Fans im Stadion haben und wir wissen um die Bedeutung», so FCZ-Trainer Bo Henriksen im «Nau.ch»-Interview. «So ein Spiel ist für uns wie ein Weihnachtsgeschenk. Wir wollen immer gewinnen. Vor allem zuhause und vor allem gegen den FCB.»

Im Cup-Halbfinal unterlag der FCB dem BSC Young Boys unter der Woche in einem schweren Spiel mit 2:4. Hat das nun Auswirkungen auf die Basler Leistung an diesem Samstag?

«Ich weiss nicht, ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist», erklärt Henriksen. «Aber daran denken wir nicht, wir wollen einfach unser Spiel spielen. Wir müssen von Anfang an bereit sein, das wird ein harter Kampf. Aber aus unseren Fans im Rücken können wir viel Kraft schöpfen.»

FC Zürich: So wird Aiyegun Tosin ersetzt

Der FCZ braucht dringend Punkte gegen den drohenden Gang in die Barrage, der Vorsprung auf den FC Winterthur beträgt lediglich drei Punkte. Henriksen und Co. müssen dabei länger auf Aiyegun Tosin verzichten.

Der mit elf Toren beste Zürcher Schütze fällt aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel mehrere Wochen aus. Henriksen erklärt, dass Jonathan Okita in Tosins Rolle schlüpfen wird: «Es ist schade, aber wir haben auch andere Spieler, die Tore schiessen können. Jonathan Okita hat das zuletzt sehr gut gemacht.»

