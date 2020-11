Canepa: Rizzo bis mindestens zur Winterpause im Traineramt

Interimstrainer Massimo Rizzo darf nach drei Siegen in Folge vorerst beim FC Zürich im Amt bleiben. FCZ-Präsident Ancillo Canepa kündigt diesen Beschluss, der bis mindetens zur Winterpause gelte, an.

Die Stimmung beim FCZ könnte nach dem 2:0-Sieg gegen den FC Luzern kaum besser sein. Auf der Suche nach einem neuen Trainer, dem Nachfolger für Ludovic Magnin, stellt sich bislang Interimstrainer Massimo Rizzo als beste Lösung dar, wenngleich der 46-Jährige ursprünglich nur als Übergang einplant wurde.

Durch gute Leistungen darf Rizzo für die kommenden acht Partien beim FCZ weitermachen. “Ich will ihn einfach nicht unter Druck setzen. Er kann nun in Ruhe weiterarbeiten”, teilte Präsident Ancillo Canepa dem “Blick mit”: “Wir sitzen dann im Winter zusammen und schauen dann weiter. Das kommt sicher gut.” Macht Rizzo ähnlich weiter, so darf er sich sicherlich Hoffnungen auf eine Festanstellung als Cheftrainer machen.

adk 8 November, 2020 12:57