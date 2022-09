Canepa stärkt Franco Foda weiter den Rücken: “Stehe 100 Prozent hinter ihm”

FCZ-Präsident Ancillo Canepa stärkt seinem Trainer Franco Foda weiterhin den Rücken.

Obwohl es am vergangenen Wochenende nach der 1:2-Niederlage gegen Lugano von den Rängen sogar “Foda raus”-Rufe gab, hält der FCZ-Boss an seinem wichtigsten Angestellten fest. Der FCZ sammelte in der Meisterschaft erst zwei Pünktchen und ist so schlecht in eine Super League-Saison gestartet wie noch nie. Canepa sieht aber nicht alles schwarz, wie er im Gespräch mit “Blick” verrät: “Die Mannschaft hat in der Meisterschaft punktemässig nicht das erreicht, was wir uns erhofft haben. Aber die Leistungen waren oft so schlecht nicht. Und als einzige Schweizer Mannschaft haben wir uns für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert. Das ist, was für mich zählt.”

Von der Arbeit Fodas weiss Canepa vor allem Positives zu berichten: “Ich habe noch nie einen Trainer erlebt, derart engagiert und akribisch arbeitet. Wer hart und seriös arbeitet, wird irgendwann auch belohnt.” Deshalb nimmt der FCZ-Präsident auch einmal mehr die Mannschaft in die Pflicht: “Gefordert ist primär die Mannschaft. Und das weiss sie auch. Auch das ist ein Beweis, dass unser Team die gegenwärtige Situation professionell und auch selbstkritisch einschätzt.”

Von einem Rauswurf von Foda will Canepa zurzeit offensichtlich (noch) nichts wissen.

psc 7 September, 2022 09:14