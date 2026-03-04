Carlos Bernegger hat beim FCZ eine besondere Aufgabe

Der FC Zürich hat seinen Staff in dieser Woche mit dem äusserst erfahrenen Carlos Bernegger ergänzt. Der 56-Jährige übernimmt im Trainerteam um Chefcoach Dennis Hediger eine besondere Rolle.

Der argentinisch-schweizerische Doppelbürger, der in der Super League auch schon als Cheftrainer arbeitete, soll Hediger mit neuen Ideen challengen, wie dieser in einem Youtube-Video des Vereins bestätigt: «Ich habe das Gefühl, dass uns jemand gefehlt hat, der Erfahrung auf diesem Niveau hat. Er kann mich sicher herausfordern, weil er schon sehr viel erlebt hat. Und er ist sehr gut darin, Spieler individuell zu entwickeln.»

Bernegger war in der Vergangenheit bereits bei GC, dem FC Basel und Luzern tätig und hat sich einen Namen als hervorragender Ausbildner gemacht. Zuletzt arbeitete er als Assistent von Marcel Koller bei Al-Ahly in Ägypten.

Der FCZ kommt aktuell nicht in Fahrt. Der Anschluss an die Top 6 ist nach der klaren 0:3-Niederlage bei YB verloren. Am Mittwochabend steht das Heimspiel gegen Lausanne-Sport an, das die Championship Group wohl ebenfalls verpassen wird.