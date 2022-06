Ceesay-Ersatz gefunden: Der FCZ verpflichtet Jonathan Okita

Der FC Zürich nimmt wie angekündigt den 25-jährigen Angreifer Jonathan Okita unter Vertrag.

Der kongolesische Nationalspieler wechselt vom niederländischen Verein NEC Nijmegen, für den er in der letzten Saison in der Eredivisie sieben Tore und sechs Assists beigesteuert hat, zum FCZ und unterschreibt da einen Dreijahresvertrag bis 2025. Okita verfügt auch über den deutschen Pass und wuchs in Frankreich und später Belgien auf.

FCZ-Sportchef Marinko Jurendic sagt zum Neuzugang: “Jonathan ist ein trickreicher und sehr aktiver Spieler, der mit viel Tempo agiert. Er ist polyvalent einsetzbar und soll unser Offensivspiel weiter beleben. Ich freue mich, dass Jonathan seinen nächsten Karriereschritt beim FCZ machen wird.”

psc 23 Juni, 2022 18:46