Davide Taini fällt aus: Neuer Goalietrainer für den FCZ

Beim FC Zürich kommt es im Trainerstaff zu einer Veränderung: Weil der bisherige Goalietrainer Davide Taini infolge einer Operation mehrere Monate ausfällt, übernimmt Dean Santangelo diesen Posten.

Der gebürtige Engländer war als Spieler in England, Deutschland und in der Schweiz aktiv. 2018 stiess er zum FCZ und zeichnete bislang für die Goalies der U21 verantwortlich. Ausserdem amtete er als Gesamtleiter der Torhüter in der FCZ Academy. Seit Sommer 2022 gehört er zudem zum Trainerstaff der Schweizer U20-Nationalmannschaft und ist Gastdozent an der Universität Europea von Real Madrid.

FCZ-Sportchef Marinko Jurendic äussert sich zum Wechsel im Trainerstaff wie folgt: "Dean leistet seit vielen Jahren hervorragende Arbeit in der FCZ Academy. Er verfügt über eine grosse Erfahrung, die er erfolgreich in die Entwicklung unserer jungen Torhüter eingebracht hat. Dean wird den Trainerstab des Profiteams bestens ergänzen und die bisherige Arbeit mit unseren Torhütern auf hohem Niveau weiterführen."

psc 13 Juni, 2023 16:45