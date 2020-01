Der FC Sion und FC Zürich buhlen um Raicevic

Der FC Sion und der FC Zürich duellieren sich um Filip Raicevic. Der Montenegriner stürmt derzeit für die AS Livorno.

Laut Angaben von “tuttomercatoweb” buhlen mit dem FC Sion und FC Zürich gleich zwei Super-League-Klubs um die Diensten von Mittelstürmer Filip Raicevic.

Der Montenegriner spielt seit anderthalb Jahren in der Serie B für die AS Livorno und hat dort in 48 Pflichtspieleinsätzen sechs Treffer und fünf Assists erzielt. Der Marktwert des 26-Jährigen wird auf indes auf 800’000 Euro taxiert.

adk 19 Januar, 2020 11:34