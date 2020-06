Dreifacher Nsame führt YB zum Restart-Sieg

Trotz zweimaligem Rückstand feiern die Young Boys zu Hause gegen den FC Zürich bei der Wiederaufnahme der Super League einen 3:2-Sieg.

Zu verdanken haben die Berner ihren Vollerfolg vor allem Torjäger Jean-Pierre Nsame, der für alle YB-Treffer verantwortlich zeigt. Der Sieg ist letztlich glücklich, denn der FCZ startet stark in die Partie und ist mindestens 70 Minuten lang mindestens ebenbürtig. Beim Stand von 2:1 bietet sich den Zürchern in der zweiten Halbzeit sogar eine 5 gegen 2-Situation vor YB-Keeper David von Ballmoos, die sie aber kläglich vergeben.

Der Meister dreht in der Folge doch noch auf und wendet die Partie in den letzten zehn Minuten.

Damit setzt sich YB in der Tabelle zwischenzeitlich ab. Das zuvor punktgleiche St. Gallen trifft am Samstag auswärts auf Sion. Der FC Basel muss am Sonntag nach Luzern.

psc 19 Juni, 2020 22:23