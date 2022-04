Ein Bundesligist will FCZ-Coach Breitenreiter nach Deutschland zurückholen

André Breitenreiter wird mit dem FC Zürich in seiner ersten Saison wohl gleich den Schweizer Meistertitel holen. Natürlich weckt er angesichts des erfolgreichen Laufs seiner Mannschaften Begehrlichkeiten – unter anderem in seiner deutschen Heimat.

Wie die “Sport Bild” berichtet, ist Breitenreiter bei Hertha BSC ein heisses Thema. Dort wird im Hinblick auf die kommende Saison wieder einmal ein neuer Trainer gesucht. Vor allem im Falle eines Abstiegs in die 2. Bundesliga soll ein Coach her, der diese Liga bereits kennt. Breitenreiter hat sowohl in Hannover wie auch in Paderborn entsprechende Erfahrungen gesammelt. Deshalb soll er ein valabler Kandidat sein. Sein Vertrag beim FCZ läuft grundsätzlich noch über eine weitere Saison bis Juni 2023.

Neben Breitenreiter werden bei der Hertha auch Dimitrios Grammozis (Ex-Schalke) und Stefan Leitl (Greuther Fürth) als mögliche neue Trainer gehandelt.

psc 13 April, 2022 12:25