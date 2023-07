Der FC Lugano weicht für Europacup nach Genf & Zürich aus

Der FC Lugano kann seine Spiele im Europacup in dieser Saison nicht im Cornaredo austragen und muss stattdessen nach Genf und Zürich ausweichen.

Wie der Cupfinalist und Dritte der vergangenen Super League-Saison mitteilt, wird er für das Playoff zur Europa League am 24. oder 31. August nach Genf ausweichen. Die Heimspiele der Gruppenphase der Europa League oder Conference League werden die Tessiner dann im Zürcher Letzigrund austragen.

Nach Genf weicht der FC Lugano aus, da der Letzigrund am 31. August durch das Leichtathletik-Meeting "Weltklasse Zürich" belegt ist. An der Auslosung am 7. August wird der Gegner ermittelt.

