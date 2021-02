Der FC St. Gallen denkt über Ex-FCZ-Stürmer Raphael Dwamena nach

Der FC St. Gallen erwägt offenbar eine Verpflichtung des früheren FCZ-Stürmers Raphael Dwamena.

Der 25-Jährige war zuletzt in Dänemark tätig, ist aber seit Anfang dieses Monats vereinslos. Laut dem St. Galler “Tagblatt” ist Dwamena bei den Espen möglicherweise ein Thema. Allerdings stellen sich einige gesundheitliche Fragezeichen. Im Zuge eines geplanten und letztlich geplatzten Wechsels des Ghanaers vom FCZ in Richtung England im Jahr 2018 wurde angeblich ein Herzfehler entdeckt. FCZ-Präsident Ancillo Canepa behauptete danach allerdings, dass diese Probleme lediglich vorgeschoben wurden, da Brighton & Hove Albion in letzter Minute Abstand vom geplanten Transfer nahm.

psc 9 Februar, 2021 12:07