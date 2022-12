FC Zürich schnappt sich wohl WM-Stürmer Daniel Afriyie

Der FC Zürich scheint die Suche nach einem neuen Stürmer mit Erfolg abgeschlossen zu haben. Aus Ghana schwappt rüber, dass sich der amtierende Meister per sofort mit Daniel Afriyie verstärkt. Auch der FC Basel war angeblich interessiert.

Daniel Afriyie heisst offenbar der neue Hoffnungsträger in der Offensive des FC Zürich. Nach Informationen des Portals «GHANAsoccernet.com» ist der Wechsel des 21-Jährigen zum amtierenden Meister bereits unter Dach und Fach. Bestehe Afriyie die medizinischen Tests, werde er einen Vertrag unterschreiben.

Der abgebende ghanaische Klub Hearts of Oak erhält dem Bericht zufolge eine Ausbildungsentschädigung in Höhe von 140.000 Euro. Afriyie war in den WM-Kader Ghanas berufen worden, kam beim Grossturnier allerdings nicht zum Einsatz. Die Nomination hat ihn bei sämtlichen Vereinen in Afrika, Europa und Amerika auf die Interessenliste gespült.

Vielleicht kennen ihn noch einige Schweizer Fussballinteressierte. Mitte November hatte Afriyie das Testspiel gegen die Schweiz (2:0) über die vollen 90 Minuten bestritten. An dem Stürmer war jüngsten Gerüchten zufolge auch der FC Basel interessiert.

aoe 31 Dezember, 2022 15:09