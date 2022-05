FC Zürich verlängert Verträge von Quartett nicht

Der FC Zürich gibt vor dem abschliessenden Heimspiel in der Super League gegen den FC Luzern vier Abgänge bekannt. Die auslaufenden Verträge des Quartetts werden nicht verlängert.

Das Letzigrund wird am Sonntag (16.30 Uhr) nicht nur Ort für die letzte Meistersause sein. Der FC Zürich wird vor dem Heimspiel gegen den FC Luzern ebenso vier Spieler verabschieden. Wie der Schweizer Meister offiziell mitteilt, werden die auslaufenden Verträge von Ousmane Doumbia (30), Salim Khelifi (28), Blaz Kramer (25) und Moritz Leitner (29) nicht verlängert.

Khelifi spielt schon seit 2018 für den FCZ und wurde zwischenzeitlich an Holstein Kiel ausgeliehen. In der laufenden Saison kam er lediglich auf vier Spiele für das Profiteam. Nicht viel mehr waren es für Leitner, der auf neun Teileinsätze in der Super League kommt. Wohin es das Duo zieht, ist noch offen.

Doumbia war wichtiger Bestandteil der Zürcher Meistermannschaft und wird zur kommenden Saison sehr wahrscheinlich beim neureichen FC Lugano aufschlagen. Kramer könnte es nach Polen ziehen. Nach 4-4-2.ch-Informationen läuft der Austausch mit Legia Warschau bezüglich eines Wechsels, spruchreif ist aber noch nichts – es gibt noch viele weitere Interessenten.

