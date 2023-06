Der FCZ begrüsst 2 Rückkehrer: Nils Reichmuth & Silvan Wallner

Der FC Zürich begrüsst die beiden zuletzt an den FC Wil ausgeliehene Profis Nils Reichmuth und Silvan Wallner wieder zurück.

Das Duo kehrt aus der Ostschweiz nach Zürich zurück, wie der Super Ligist mitteilt.

Der 21-jährige offensive Mittelfeldspieler Nils Reichmuth wurde im September 2021 in die Ostschweiz ausgeliehen und bestritt in dieser Zeit 51 Pflichtspiele für den FC Wil. Dabei markierte er fünf Tore und fünf Vorlagen. Zudem debütierte er im September 2022 in der U20-Nationalmannschaft. Vor seinem Engagement in Wil kam Nils Reichmuth schon zu sechs Einsätzen für die erste Mannschaft des FC Zürich. Er wechselte in der FE14 zum Stadtclub und absolvierte somit einen Grossteil seiner fussballerischen Ausbildung in der FCZ Academy.

Der ebenfalls 21-jährige Innenverteidiger Silvan Wallner bestritt die abgelaufene Saison in Wil. Er gehörte in der Abwehr zum unbestrittenen Stammpersonal und kam in 38 von 39 Pflichtspielen zum Einsatz. Dazu stand er dreimal für die Schweizer U20-Nationalmannschaft auf dem Platz. Wallner startete seine Karriere beim FC Uitikon und wechselte 2013 bereits im Alter von elf Jahren zum FC Zürich, für den er auch schon 26 Spiele für die erste Mannschaft absolvierte. Sein Debüt für die FCZ-Profimannschaft feierte er im Juli 2020 bei einem 0:4 in Basel.

Nils Reichmuth und Silvan Wallner kehren von ihrer Leihe beim FC Wil 1900 zum FC Zürich zurück. 🔙 👉https://t.co/0jb42dPP7j#fcz #stadtclub #NieUsenandGah pic.twitter.com/FHyWiIFb75 — FC Zürich (@fc_zuerich) June 6, 2023

psc 6 Juni, 2023 12:11