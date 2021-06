FCZ bestätigt Trennung von Marco Schönbächler

Der FC Zürich verkündet offiziell, dass der auslaufende Vertrag mit Marco Schönbächler nicht verlängert wird.

Marco Schönbächler muss den FC Zürich verlassen, die hat der Klub eigenen Angaben nach im Rahmen seiner Kaderplanung entschieden. “Eine der grossen Identifikationsfiguren des 21. Jahrhunderts” verlasse somit den Verein, so der FCZ.

Im Rahmen seiner Kaderplanung hat der FC Zürich entschieden, den auslaufenden Vertrag von Marco Schönbächler nicht zu verlängern: 👉🏽https://t.co/U5AdVhIZdk#fcz #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/35Yw6Dju6M — FC Zürich (@fc_zuerich) June 13, 2021

“Der FCZ ist mein Herzensverein. Beim Stadtclub habe ich meine ganze bisherige Profikarriere verbracht, mit ihm habe ich zahlreiche Höhen und Tiefen, positive Emotionen, aber auch schwierige Momente erlebt. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, mich von euch Fans und dem Verein zu verabschieden, was mir nicht leichtfällt und ich sehr bedauere. Ich bedanke mich beim Präsidenten-Ehepaar Canepa, der Vereinsführung, dem Trainerteam, dem Staff und allen meinen Mitspielern für die unvergessliche Zeit. Ein spezielles Dankeschön möchte ich den FCZ-Fans und natürlich der Südkurve aussprechen. Wie ihr mich und den FCZ während all den Jahren lautstark und mit überragenden Choreografien unterstützt habt, ist schweizweit einzigartig und bleibt mir immer in bester Erinnerung! Ich werde die Zeit beim FC Zürich nie vergessen”, so Marco Schönbächler.

adk 13 Juni, 2021 17:31