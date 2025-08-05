FCZ bestätigt Transfer von Stürmer Philippe Keny

Der FC Zürich nimmt den senegalesischen Stürmer Philippe Keny unter Vertrag.

Der 26-Jährige wechselt, wie von 4-4-2.ch angekündigt, fix zu den Zürchern und unterschreibt dort einen Kontrakt bis 2028. Der Wechsel erfolgt ablösefrei. Zuletzt spielte der 1.90 Meter gross gewachsene Angreifer in der Türkei für Basaksehir. Ausgebildet wurde Keny einst in Frankreich, wo er 2019 bei LB Châteauroux seinen ersten Profivertrag unterzeichnete.

Seit vier Jahren war Stürmer in der Türkei aktiv, wo er in 82 Süper Lig-Spielen neun Treffer und acht Assists markierte. Auch in der zweithöchsten türkischen Liga hat er einige Partien bestritten. Nun will er beim FCZ die Super League aufmischen. Da Sturmkollege Juan José Perea noch einige Zeit ausfällt, könnte er sofort zum Zug kommen.

psc 5 August, 2025 23:06