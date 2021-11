FCZ-Coach André Breitenreiter spricht bereits von der Rückkehr in die Bundesliga

André Breitenreiter hat in diesem Sommer den Trainerposten beim FC Zürich übernommen. Der 48-Jährige hat die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur geführt und thront zurzeit sogar von der Tabellenspitze. Schon jetzt scheint indes klar, dass die Zürcher für den deutschen Coach nur eine Durchgangsstation sind.

Breitenreiter war in der Vergangenheit bei seinen vorherigen Stationen in Paderborn, Schalke und auch Hannover phasenweise in der Bundesliga beschäftigt. Und dorthin will er auch wieder zurück, wie er im Interview mit der “Sport Bild” klarstellt: “Natürlich ist sie (die Bundesliga, Anm. d. Red.) mein Ziel, aber momentan fühle ich mich beim FC Zürich sehr wohl und möchte die Entwicklung weiter vorantreiben.”

Mit seinen ersten Monaten in der Schweiz ist er selbstredend zufrieden. Auch das Feedback von Fans und Supportern ist äusserst positiv, wie er durchblicken lässt: “Ich bekomme zahlreiche E-Mails

von unserem Präsidenten Ancillo Canepa weitergeleitet, in denen unsere Fans ihre Zufriedenheit über die sportliche Entwicklung und insbesondere über unsere Spielweise zum Ausdruck bringen. Wir spielen geradlinig nach vorne, pressen hoch, im Grunde spielen wir RB-Leipzig-Fussball wie unter dem ehemaligen Trainer Julian Nagelsmann. Dazu entwickeln wir Nationalspieler.”

psc 24 November, 2021 12:23