FCZ-Coach André Breitenreiter motzt nach Remis über das Verhalten des FC Sion

FCZ-Trainer André Breitenreiter zeigt sich nach dem turbulenten 1:1 beim FC Sion am Sonntag enttäuscht über das Verhalten der Walliser.

Sion-Coach Paolo Tramezzani habe ihn “persönlich beleidigt”, sagt der 48-jährige Deutsche gegenüber “Blick”. Die Aufreger-Szene des Spiels ereignet sich nach einer Stunde Spielzeit: Sions Marquinhos grätscht FCZ-Verteidiger Becir Omeragic brutal von hinten um – und sieht in der Folge Rot. Die FCZ-Bank springt angesichts des rüden Fouls geschlossen auf und ist entrüstet. Als Folge davon kommt es zum Disput mit den Wallisern. Im Zuge dessen sollen auch die beleidigenden Wörter des Sittener Trainers fallen. “Er hat mich auch persönlich beleidigt”, sagt Breitenreiter, der zwar kein Italienisch spricht, aber genügend Leute auf der Bank hatte, die ihm die Beleidigungen übersetzen konnten.

Dass Tramezzani deutlich über das Ziel hinaus geschossen hatte, zeigt die Tatsache, dass er von Schiedsrichter Sandro Schärer auf die Tribüne verwiesen wird. Einfluss auf das Spiel nimmt er aber weiterhin. Der Italiener coacht das Team in der Folge einfach von den Zuschauerrängen aus weiter. Das Fazit von Breitenreiter: “Sie wollten uns von allem Anfang an mit Härte schwächen.” Er selbst sieht sich nicht als Schuldigen: “Wenn plötzlich 10 Leute des Gegners um den 4. Offiziellen herumstehen, dann muss ich doch auch was sagen.”

psc 21 Februar, 2022 09:12