Bo Henriksen muss im Klassiker auf die Tribüne – FCZ kämpft heroisch

Der Klassiker zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich kommt ohne Tore aus. Strittige und dramatische Szenen auf und abseits des Spielfelds gibt es dennoch zuhauf. Eine betrifft den neuen FCZ-Trainer Bo Henriksen.

Dieser enerviert sich über die Entscheide des Schiedsrichter-Teams rund um Lukas Fähndrich. Der Unparteiische stellt FCZ-Stürmer Ivan Santini nach VAR-Konsultation wegen eines Ellbogen-Checks bereits in der 13. Mintue vom Platz. Vor der Pause kommt es zu weiteren Aufregern: Ein letztlich nicht gegebener Penalty für die Bebbi und eine vermeintliche Tätlichkeit durch FCB-Verteidiger Arnau Comas bringen die gesamte Zürcher Bank inklusive Trainer Bo Henriksen in Rage. Dieser übertreibt es mit seiner Meckerei und verlässt auch die technische Zone, was in seinem erst zweiten Super League-Spiel bereits zum ersten Platzverweis führt.

Das Positive aus Sicht der Gäste: Einen Gegentreffer kassieren sie nicht, Einsatz und Einstellung stimmen genauso wie die defensive Stabilität. Kurz vor Ende bietet sich Fabian Rohner bei einem Konter sogar die Chance zum Siegtreffer.

Auf der Gegenseite macht der FC Basel aus seiner langen Überzahl viel zu wenig. Offensiv kann das Heimteam kaum über längere Zeit Druck entwickeln.

psc 20 Oktober, 2022 22:32