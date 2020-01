Der FCZ schickt Denis Popovic in die U21

Im letzten Sommer galt er als Hoffnungsträger für die Schaltzentrale, nun wird Denis Popovic beim FC Zürich endgültig aussortiert.

Der 30-jährige Spielmacher wird von den Zürchern laut “Blick” in die U21 versetzt und spielt bei den Profis für die Rückrunde keine Rolle mehr. FCZ-Sportchef Thomas Bickel versucht für Denis Popovic noch eine Lösung bei einem anderen Klub zu finden, wie er erläutert: “Ich gehe von einem Abgang aus. Das ist für beide Seiten die bessere Lösung. Er will in der Nationalmannschaft bleiben, dafür muss er spielen.”

Seit seiner Ankunft aus Russland bestritt der Mittelfeldspieler für den FCZ 12 Spiele. Letztmals kam er bei der Pokalniederlage gegen YB Ende Oktober zu einem Kurzeinsatz.

psc 24 Januar, 2020 17:07