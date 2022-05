Der FCZ feilscht mit Hoffenheim um Assistenztrainer

Auf Wunsch von André Breitenreiter will die TSG Hoffenheim auch dessen bisherigen Assistenztrainer Darius Scholtysik (55) und Video-Analyst Fabian Sander (35) vom FC Zürich verpflichten. Der Ablösepoker hat begonnen.

Während Breitenreiter dank einer Ausstiegsklausel für “nur” 150’000 Euro Ablöse zum Bundesliga-Klub wechselte, wird die Verpflichtung von Scholtysik und Sander für die Kraichgauer deutlich komplizierter. Das Duo verfügt nämlich über keine Ausstiegsklausel und ist noch länger an den FCZ gebunden. Laut “kicker” fordert der Super League-Klub für die beiden deutschen Assistenten über eine halbe Million Euro. Die Klubführung um Präsident Ancillo Canepa sitzt am längeren Hebel, allerdings dürfte letztlich eine Lösung gefunden werden, da sowohl Scholtysik wie auch Sander auf den Wechsel in die Bundesliga drängen sollen.

psc 30 Mai, 2022 13:30