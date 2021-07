Die FCZ-Frauen messen sich mit Milan

Die Frauen des FC Zürich messen sich in der UEFA Women’s Champions League in der ersten Runde mit der AC Milan.

Es ist dies das Halbfinale der Runde 1. Die Zürcherinnen bestreiten den sogenannten Ligaweg im neuen UWCL-Modus: Dabei finden zwei Spiele (Halbfinale und Finale/Spiel um Platz drei) statt. In der anderen Halbfinal-Begegnung stehen sich die TSG Hoffenheim und Valur aus Island gegenüber.

Die beiden Spiele finden am 18. sowie am 21. August 2021 statt. Der Austragungsort des Mini-Turniers ist noch nicht definiert.

Der Sieger des Finals erreicht die Runde 2, wo zusätzlich zu den vier anderen Gruppen-Gewinnern der Runde 1 sechs weitere Teams in den Wettbewerb einsteigen. In Runde 2 werden fünf Plätze in der Gruppenphase ausgespielt.

psc 2 Juli, 2021 15:31