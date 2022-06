Der FCZ könnte einen Norweger als Doumbia-Nachfolger holen

Der FC Zürich könnte einen Nachfolger für den nach Lugano gewechselten Mittelfeldstrategen Ousmane Doumbia gefunden haben: Der Schweizer Meister beschäftigt sich mit dem Norweger Ole Selnaes.

Der 27-Jährige spielt seit mehr als drei Jahren in China. Nun könnte der FCZ Selnaes laut “Nau.ch” in die Schweiz zurückholen. In der Vergangenheit bestritt dieser auch 32 Länderspiele für Norwegen. Zurzeit ist er aber nicht mehr Teil der Nationalmannschaft. Erfahrungen auf höchstem Niveau sammelte Selnaes auch in der Ligue 1, wo er von 2016 bis 2019 für St. Étienne auflief.

psc 16 Juni, 2022 17:24