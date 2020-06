FCZ: Koide & Haile-Selassie unterschreiben Profiverträge

Der FC Zürich stattet Kedus Haile-Selassie und Henri Koide mit Profiverträgen aus.

Die beiden Youngsters stammen aus der eigenen Nachwuchsabteilung des FCZ. Der 19-jährige Offensivspieler Henri Koide unterzeichnet für zwei Jahre bis 2022. Er hat die gesamte fussballerische Ausbildung in der FCZ Academy absolviert. In dieser Saison bestritt er bisher zwölf Spiele für die U21 des FCZ, wobei ihm drei Treffer gelangen. Für die Profis absolvierte er bisher fünf Testspiele. Dabei erzielte er drei Tore.

Der 18-jährige Mittelfeldspieler durchlief ebenfalls die gesamte Nachwuchsabteilung des FCZ. zuletzt spielte er für die U18 der Zürcher und erzielte in 40 Partien acht Tore. Mit der ersten Mannschaft spielte er erstmals in einem Testspiel gegen Wettswil-Bonstetten im vergangenen September. Kedus ist der jüngere Bruder von Maren Haile-Selassie, der aktuell vom FCZ an den Neuchâtel Xamax FCS ausgeliehen ist.

psc 8 Juni, 2020 13:51