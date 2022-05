Das FCZ-Meisterschiff macht eine Tour auf dem Zürichsee

Der FC Zürich zelebriert seinen Meistertitel mit einer Schiffstour auf dem Zürichsee.

Am 23. Mai macht der FCZ Halt bei vier Seegemeinden am Zürichsee. Dabei bleibt Zeit für Autogramme und Fotos mit dem Meisterpokal. Die MS Wädenswil wird am Montagnachmittag beim Bürkliplatz ablegen und im Anschluss in Wädenswil, Männedorf, Horgen und Meilen Halt machen. Wie der Super League-Klub mitteilt, wird es in allen vier Gemeinden “ein unterhaltsames Rahmenprogramm” geben, “das die FCZ-Herzen höher schlagen lässt.”

🚢 Meisterschiff Ahoi! ⚓️ Der #FCZ macht am 23. Mai 2022 Halt bei vier Seegemeinden am Zürichsee! 📸🏆 Autogramme, Fotos mit dem Meisterpokal – wir freuen uns, mit euch den 13. Meistertitel in der Region zu feiern! 👉🏽 https://t.co/EWTadakKaV#stadtclub #NieUsenandGah pic.twitter.com/QOBpKVPzg6 — FC Zürich (@fc_zuerich) May 17, 2022

psc 17 Mai, 2022 15:22